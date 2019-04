Star Wars Jedi: Fallen Order: Action-Adventure mit Story-Fokus; kein Multiplayer; keine Mikrotransaktionen - 4Players.de

Heute Abend (ab 20:30 Uhr) wird Star Wars Jedi: Fallen Order auf der Star Wars Celebration 2019 in Chicago offiziell vorgestellt . Im Vorfeld der Enthüllung hat Vince Zampella (Chef des Entwicklers Respawn Entertainment) in einem Livestream via IGN verraten, dass das Action-Adventure ausschließlich für Einzelspieler konzipiert wurde, und zwar mit Fokus auf Story. Es wird keinen Mehrspieler-Modus und keine Mikrotransaktionen geben. Weitere Details folgen später.In Star Wars Jedi: Fallen Order wird man einem jungen Padawan folgen, der "Order 66" überlebt hat und die Galaxie in der Zeit nach dem Niedergang des Jedi-Ordens erkundet. Herbst 2019 ist als Releasetermin angepeilt. An der Story hat auch Chris Avellone mitgewirkt.Bei der Star Wars Celebration 2019 ist ebenfalls der Trailer zur neunten Episode, Star Wars: The Rise of Skywalker, veröffentlicht worden. Der Film wird am 19. Dezember 2019 in den deutschen Kinos anlaufen.