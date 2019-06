Star Wars Jedi: Fallen Order: Erste Spielszenen aus dem Action-Adventure; 14 Minuten langes Video - 4Players.de

Electronic Arts hat bei der EA Play 2019 erste Spielszenen aus Star Wars Jedi: Fallen Order gezeigt. In der knapp 14 Minuten langen Präsentation ist ein Teil einer Mission zu sehen, die ungefähr drei Stunden nach dem Auftakt spielt. Das Ziel der Mission ist es, gefangene Wookiees aus einer imperialen Raffinerie befreien.Hauptcharakter Cal Kestis wird in dem storybasierten Action-Adventure aus der Verfolgerperspektive gesteuert. Zu seinen Bewegungsmöglichkeiten im relativ linear wirkenden Level gehörten u. a. Wandläufe à la Titanfall, Springen, Klettern, über schmale Wege balancieren oder der Doppelsprung. Die gezeigten Spielszenen wechselten relativ harmonisch zwischen der Erkundung bzw. der Fortbewegung im Level, kleinen Zwischensequenzen und der Kampfaction.Apropos Kämpfe. Mit seinem Lichtschwert kann Cal natürlich Blasterschüsse reflektieren, Angriffe parieren und natürlich zuschlagen. Geworfen werden kann das Schwert natürlich auch. Darüber hinaus kann Cal die Macht einsetzen, um zum Beispiel Gegner an sich heranzuziehen, Gegner zu schubsen und Gegner (zum Beispiel Flammenwerfer-Trooper) oder Objekte (Plattformen, Blasterschüsse) in der Zeit festzusetzen/einzufrieren. Bei einem längeren Kampf gegen einen "Purge Trooper" musste Cal häufiger mit dem Lichtschwert parieren oder mit einer Rolle ausweichen. Alle Angriffe, Bewegungsmöglichkeiten und Machtfähigkeiten sollen sich frei und taktisch kombinieren lassen, versicherte Stig Asmussen (God of War 3) dem lauthals schreienden Moderator auf der Bühne. Je nach Gegnertyp und Platzierung würde es auch unterschiedliche Möglichkeiten geben, die Feinde zu besiegen.Die Lebensenergie von Cal regeneriert sich übrigens nicht selbstständig. Cal muss dazu Stimpacks (limitiert) benutzen. Ansonsten sammelt der Hauptcharakter Skillpunkte im Kampf, die sich zur Verbesserung seiner Fertigkeiten einsetzen lassen. Der Droide auf seinem Rücken soll derweil bei der Durchquerung des Levels helfen, niedlich wirken und natürlich versperrte Zugänge öffnen etc.Cal lernt man anfänglich auf dem neuen Planeten Bracca kennen - einer von mehreren neuen Orten, die im Spiel eingeführt werden. Padawan Cal versteckt sich in aller Öffentlichkeit vor dem Imperium, ist aber gezwungen, zu fliehen, sobald er seine Machtkräfte einsetzt. Auf seiner Flucht vor dem Imperium wird Cal neue Freunde finden - wie die Begleiterin Cere. Außerdem soll er "einige bekannte Gesichter treffen". Auch ein treuer Droide (BD-1) darf nicht fehlen. Verfolgt wird Cal von der "Zweiten Schwester", einer der Elite-Inquisitoren des Imperiums. Unterstützt wird die "Zweite Schwester" von den Purge Troopers, die speziell darauf trainiert sind, Jedi ausfindig zu machen und den Inquisitoren zu helfen. Star Wars Jedi: Fallen Order spielt nach den Ereignissen aus Star Wars: Revenge of the Sith (Episode 3). Die Story des Spiels wird zum Star-Wars-Kanon gehören. Die Grundatmosphäre wird düster sein, da man "niemandem" vertrauen kann.Der auf der Unreal Engine 4 basierende Titel wird am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Star Wars Jedi: Fallen Order wird als Standard Edition und Deluxe Edition angeboten. Vorbesteller der Standard Edition erhalten Kosmetikobjekte für das Lichtschwert und den Droiden-Gefährten. Die Standard Edition auf PC kostet 59,99 Euro. Die Konsolen-Versionen dürften 69,99 Euro kosten. Die Deluxe Edition enthält einen "Director's Cut mit zusätzlichen Features und Inhalten sowie einzigartige Kosmetikobjekte". Der Preis der Deluxe Edition wird zehn Euro höher liegen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Story-Trailer