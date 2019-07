Star Wars Jedi: Fallen Order: Laut Respawn gibt es große Ähnlichkeiten zu Sekiro - 4Players.de

Wie passen Sekiro: Shadows Die Twice und Star Wars Jedi: Fallen Order zusammen? Laut Respawn Entertainment dürfte es einige Parallelen zwischen den beiden eigentlich recht unterschiedlichen Spielen geben. Wie Screen Rant berichtet, bezieht sich das jedoch weniger auf den happigen Schwierigkeitsgrad des Abenteuers von From Software, sondern viel mehr das Kampfsystem, das Respawn nach eigenem Bekunden als Inspiration für das eigene Star-Wars-Spiel nennt.Vor allem die Tatsache, dass sich From Software im Gegensatz zu seinen Souls-Spielen bei Sekiro von der Ausdauer-Leiste verabschiedet hat, kam bei Respawn gut an und wurde als "Befreiung" wahrgenommen. Diese grenzenlosen Aktionsmöglichkeiten fasst man daher auch für Fallen Order ins Auge."Sie lassen dich angreifen, sie lassen dich Ausweichrollen machen und sie lassen dich all das einfach so machen. Und dann sagt dir die KI, ob du das Richtige tust. Das hat uns quasi bestätigt, dass man nicht alles limitieren muss, was der Spieler macht. Lasst ihnen ein bisschen mehr Handlungsfreiheit und dann sorgt dafür, dass die KI ihnen einen Klaps aufs Handgelenk gibt oder einen Schlag mitten ins Gesicht", so Jason de Heras, der Lead Combat Designer für das Star-Wars-Spiel.Im gleichen Interview, das ursprünglich aus dem Edge Magazin stammt, bringt auch Game Director Stig Asmussen seine Bewunderung für die Produktionen von From Software zum Ausdruck und bezeichnet King’s Field II als eines seiner Lieblingsspiele. Gleichzeitig betont er, dass man bei Respawn nicht versucht, irgendwelche Mechaniken oder Elemente von From Software zu kopieren. Stattdessen will das Studio von ihnen lernen und sich inspirieren lassen, aber immer noch eigene Wege beschreiten.Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint am 15. November für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Official Gameplay Demo Extended Cut