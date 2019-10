Star Wars Jedi: Fallen Order: Wahl zwischen Performance und Grafikqualität - 4Players.de

Auf der PS4 Pro und Xbox One wird man beim Actionspiel Star Wars Jedi: Fallen Order die Wahl zwischen den beiden Grafikmodi Performance und Qualität bekommen. Das hat Paul Hatfield, Produzent bei Respawn Entertainment, im Gespräch mit WeGotThisCovered ausgeplaudert.Demnach muss man im Qualitäts-Modus zwar mit einer Darstellung von konstanten 30 Bildern pro Sekunde leben, bekommt im Gegenzug aber eine höhere Auflösung, mehr Effekte und detailliertere Texturen. Im Performance-Modus strebt man mit einer geringeren Auflösung und abgespeckter Asset-Qualität eine Bildrate von 60FPS an. Allerdings räumt Hatfield bereits ein, dass man dieses Ziel nicht immer erreicht, weshalb man sich im Performance-Modus wohl auf leichte Schwankungen hinsichtlich der Bildrate einstellen muss.Electronic Arts veröffentlicht Star Wars Jedi: Fallen Order am 15. November für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Cals Mission