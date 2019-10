Star Wars Jedi: Fallen Order: Hinter den Kulissen: Die Gestaltung von BD-1 - 4Players.de

Im Star-Wars-Universum gehören Droiden zu den wichtigsten Charakteren und auch in Star Wars Jedi: Fallen Order wird "BD-1" eine sehr wichtige Rolle spielen. Einen Blick auf die Gestaltung von BD-1 geben die Entwickler (Respawn Entertainment) im folgenden Video.Letztes aktuelles Video: Designing BD-1Der auf der Unreal Engine 4 basierende Titel wird am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Star Wars Jedi: Fallen Order wird als Standard Edition und Deluxe Edition angeboten."Innerhalb des Galaktischen Imperiums hat die Inquisition nur eine Aufgabe: alle Überlebenden des Ordens der Jedi aufzuspüren und zu vernichten. Erfahre, wonach Cal Kestis in der Galaxis sucht und warum das Imperium nichts unversucht lässt, um ihn zu Fall zu bringen."