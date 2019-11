Star Wars Jedi: Fallen Order: Frühe Tests nur von ausgewählten Magazinen; kein Vorabzugang für Abonnenten - 4Players.de

Star Wars #JediFallenOrder launches this week! #EAAccess members get 10% off the game.



We've opted not to have early/timed access (Play First Trial), in part to reduce the risk of spoilers. Instead, EA Access members get these exclusive cosmetics!https://t.co/UQ1ZKzOvnh pic.twitter.com/tRV7rQjnQb



— EA Access (@EAAccess) November 11, 2019

Ende dieser Woche, am 15. November 2019, wird Star Wars Jedi: Fallen Order für PC (Origin und Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Star-Wars-Action-Adventure mit intensiven Lichtschwert-Kämpfen wird im Gegensatz zu vielen anderen Spielen von Electronic Arts nicht für Abonnenten von EA Access und Origin Access als "Play First Trial" oder "zeitbegrenzte Early-Access-Version" zur Verfügung stehen. Stattdessen bekommen die Abonnenten kosmetische Extras für die Vollversion. Der Publisher möchte "Spoiler" reduzieren.Erste Tests dürfen laut Metacritic ab Freitag um 06:00 Uhr (Thursday: 9:00 pm Pacific) veröffentlicht werden, also am Tag der Veröffentlichung des Spiels. Electronic Arts will ausgewählte Magazine, Online-Portale und Star-Wars-Fanseiten mit "Vorab-Reviewversionen" versorgt haben. Wir haben - wie andere Magazine - keine Testversion erhalten. Demnach wird unser Test von Star Wars Jedi: Fallen Order im Laufe der nächsten Woche erscheinen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer