Star Wars Jedi: Fallen Order: Star-Wars-Abenteuer auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben Star Wars Jedi: Fallen Order für PC via Origin , PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Bei Steam wird das Spiel um 06:00 Uhr zur Verfügung stehen.Erste Tests dürfen laut Metacritic ab Freitag um 06:00 Uhr (Thursday: 9:00 pm Pacific) veröffentlicht werden, also am Tag der Veröffentlichung des Spiels. Electronic Arts will ausgewählte Magazine, Online-Portale und Star-Wars-Fanseiten mit "Vorab-Reviewversionen" versorgt haben. Wir haben - wie andere Magazine - keine Testversion erhalten. Demnach wird unser Test von Star Wars Jedi: Fallen Order im Laufe der nächsten Woche erscheinen.Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerBeschreibung des Herstellers: "Erlebe ein galaxisumspannendes Abenteuer in Star Wars Jedi: Fallen Order, einem neuen 3rd Person Action-Adventure von Respawn Entertainment. In diesem storybasierten Singleplayer-Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Jedi Padawans, der Order 66 und der Auslöschung der Jedi nach den Ereignissen in Episode 3: Die Rache der Sith nur mit knapper Not entkam. Um den Orden der Jedi wieder aufzubauen, musst du an die Fragmente deiner Vergangenheit anknüpfen, um deine Ausbildung abzuschließen, gewaltige neue Macht-Fähigkeiten zu entwickeln und die Kunst des legendären Lichtschwertes zu meistern – während du dem Imperium und seinen tödlichen Inquisitoren immer einen Schritt voraus sein musst.Während du deine Fähigkeiten optimierst, erwarten dich filmisch umgesetzte Lichtschwert- und Machtkämpfe, deren Intensität den Lichtschwertschlachten entspricht, die du aus den Star Wars-Filmen kennst. Die Spieler müssen sich ihren Gegnern strategisch nähern, deren Stärken und Schwächen abschätzen und ihre Jedi-Ausbildung geschickt einsetzen, um ihre Gegner zu bezwingen und die Geheimnisse zu lüften, auf die sie im Laufe ihrer Reise stoßen.Fans von Star Wars werden bekannte Schauplätze, Waffen, Ausrüstungsobjekte und Gegner wiedererkennen und dürfen sich außerdem auf zahlreiche frische Charaktere, Schauplätze, Kreaturen, Droiden und Widersacher freuen, die neu in Star Wars sind. Im Rahmen dieser authentischen Star Wars-Geschichte tauchen die Spieler in eine Galaxis ein, die erst kürzlich vom Imperium unterjocht wurde. Als Jedi, der vom Helden zum Flüchtling wurde, kämpfen die Spieler um ihr Leben und erkunden die Mysterien einer vor langer Zeit untergegangenen Zivilisation, um die Reste des Ordens der Jedi wieder aufzubauen, während das Imperium nichts unversucht lässt, um die Jedi vollständig auszulöschen."