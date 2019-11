Star Wars Jedi: Fallen Order: "Beste digitale Veröffentlichung eines Star-Wars-Spiels" laut Electronic Arts - 4Players.de

Auch wenn Electronic Arts (noch) keine konkreten und umfassenden Verkaufszahlen von Star Wars Jedi: Fallen Order nennen wollte, hat das Unternehmen zumindest mitgeteilt, dass einige "Star-Wars-Verkaufsrekorde" gebrochen wurden. In einer Pressemitteilung heißt es, dass Star Wars Jedi: Fallen Order die meistverkaufte digitale Veröffentlichung eines Star-Wars-Spiels in den ersten beiden Wochen ist. Außerdem ist es der bestverkaufte Star-Wars-Titel von EA für PC innerhalb des Erstveröffentlichungszeitraums. Das Action-Adventure ist laut Hersteller ebenfalls das bestbewertete Star-Wars-Spiel dieser Konsolengeneration. Die Anzahl der Star-Wars-Spiele in dieser Konsolengeneration ist allerdings auch ziemlich überschaubar (Star Wars Battlefront und Star Wars Battlefront 2 plus die Lego-Titel von Traveller's Tales und Warner Bros. Interactive Entertainment)."Im Namen von Respawn und EA danken wir allen für die Unterstützung des Studios und des Teams während der Entwicklung und Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order. Eine Geschichte in der Star Wars-Galaxis zu erzählen, war für uns alle ein Traum - und der Zuspruch der Fans war unglaublich", sagte Vince Zampella, der Chef von Respawn. "Angesichts der Veröffentlichung des Spiels, des Debüts von The Mandalorian und der bevorstehenden Kinopremiere von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers erleben Star Wars-Fans gerade besonders aufregende Zeiten!""Star Wars Jedi: Fallen Order demonstriert das fantastische Potenzial für originelle Geschichten in Star Wars-Spielen", so Sean Shoptaw, SVP, Games and Interactive Experiences, Disney Parks, Experiences and Products. "Die enge Zusammenarbeit von Respawn und Lucasfilm ist ein perfektes Beispiel, wie wir den Fans ein Erlebnis präsentieren können, das hinsichtlich der Storys und Welten, die sie lieben, authentisch ist, gleichzeitig aber ein unglaublich witziges und innovatives Gameplay bietet. Angesichts der großartigen Reaktionen ist Star Wars Jedi: Fallen Order eines der Spiele-Highlights der diesjährigen Festtage."Star Wars Battlefront und Star Wars Battlefront 2 zusammengerechnet haben sich 33 Mio. Mal verkauft. Star Wars Jedi: Fallen Order soll sich bis Ende März 2020 zwischen sechs und acht Millionen Mal verkaufen. Diese Angaben stammten aus dem jüngsten Geschäftsbericht von EA (Stand: Ende September 2019).Letztes aktuelles Video: Video-Test