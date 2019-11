Star Wars Jedi: Fallen Order: Die Entwickler haben Interesse an einer Fortsetzung - 4Players.de

Respawn Entertainment möchte die Geschichte von Star Wars Jedi: Fallen Order gerne fortführen, sagte Charlie Houser (Brand Strategy Director) gegenüber GamesRadar . Laut dem Online-Magazin hätte Houser auf eine entsprechende Frage mit einem klaren "Ja" geantwortet."Wir hatten einen Riesenspaß [, Fallen Order zu entwickeln]. Das neue Team, das dafür bei Respawn entstanden ist, hatte noch viel zu lernen, um dieses [Vorhaben] durchzuziehen. In Anbetracht der Reaktionen und des Feedbacks der Spieler und wie alle darüber denken, würden wir gerne weiterhin fantastische Erfahrungen und Geschichten erschaffen und diese Story in Star Wars weitererzählen", sagt er weiterführend. Konkretere Angaben wurden aber nicht gemacht und dürften noch längere Zeit auf sich warten lassen.Star Wars Jedi: Fallen Order wurde am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und laut Publisher EA hat das Action-Adventure einige "Star-Wars-Verkaufsrekorde" gebrochen ( wir berichteten ). Das Action-Adventure ist laut Hersteller ebenfalls das bestbewertete Star-Wars-Spiel dieser Konsolengeneration. Die Anzahl der Star-Wars-Spiele in dieser Konsolengeneration ist allerdings auch ziemlich überschaubar.Der Exklusivvertrag zwischen Electronic Arts und Disney für Computer- und Videospiele mit Star-Wars-Lizenz läuft noch bis 2023.Letztes aktuelles Video: Video-Test