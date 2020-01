Star Wars Jedi: Fallen Order: Lucasfilm war erst nicht einverstanden; Blaster & Kopfgeldjäger als Alternative

Lucasfilm, die Rechteinhaber von Star Wars (bei Disney), waren am Anfang gar nicht begeistert über die Idee von Star Wars Jedi: Fallen Order . Game Director Stig Asmussen musste viel Überzeugungsarbeit leisten und konnte auch nicht alle Ideen durchbringen, erklärte er im hörenswerten AIAS Game Maker's Podcast via GameSpot Seinen Angaben nach schlug das Lucasfilm-Team in den ersten Besprechungen vor, dass Respawn Entertainment eine ganz andere Richtung einschlagen sollte. Die Rede war von einem Spiel mit Blastern und Kopfgeldjägern anstelle von Lichtschwertern und Jedi. Die Jedi als zentrales Spielelement waren das "Problem"."Sie waren von der Idee nicht wirklich begeistert", sagte Asmussen nach der ersten Präsentation des Konzepts für ein Nahkampf-fokussiertes Actionspiel. "Ich warf ein: 'Hey, was ist, wenn wir ein Spiel über Jedi und die Macht machen' - sie waren damit nicht sonderlich zufrieden. Sie lehnten es ab und sagten: 'Was ist mit Blastern und Kopfgeldjägern?' Das war nicht der Hintergrund, vor dem wir das Team aufgebaut hatten. Sie hätten mich und uns genauso gut bitten können, mit der Entwicklung eines Rennspiels zu beginnen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mit den Ergebnissen zufrieden gewesen wäre. (...) Was ich gelernt habe, ist, dass die Jedi für sie der Heilige Gral sind. Wenn man ein Spiel über Jedi machen möchte, muss man es sich verdienen. Es gab ein kleines Hin und Her, aber sie konnten sehen, wo meine Wurzeln lagen [Anm. d. Autors: God-of-War-Reihe] und sie sagten: 'In Ordnung, wir können darüber diskutieren, ein Spiel über Macht-Nutzer zu machen, aber nicht über Jedi.' Und dann kam das Spiel heraus und Jedi stand im Titel."Letztendlich stimmte Lucasfilm zu, dass Respawn Entertainment ein Spiel mit einem Charakter entwickeln darf, der die Macht nutzen kann, aber kein Jedi ist. Später im Interview erwähnte Asmussen noch, dass Respawn und Lucasfilm viele "Kämpfe" über kreative Entscheidungen bezüglich Star Wars Jedi: Fallen Order hatten. Er sagte, dass er die Position des Rechteinhabers verstehen würde. Dennoch hätte er von Lucasfilm bei verschiedenen Ideen ein "hartes Nein" als Antwort erhalten, was das Respawn-Team teilweise frustriert hätte. Aber Lucasfilm hätte als Eigentümer der Star-Wars-Franchise halt das letzte Wort.Star Wars Jedi: Fallen Order ist am 15. November 2019 für PC via Origin und Steam, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Das Action-Adventure legte einen guten Verkaufsstart hin. Gerücht : Ein Nachfolger soll bereits das "grüne Licht" erhalten haben.Letztes aktuelles Video: Video-Test