Star Wars: Jedi Fallen Order: Insider hat angeblich Infos zum Nachfolger

Electronic Arts hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, an der Reihe Star Wars Jedi: Fallen Order festhalten und weiterhin in sie investieren zu wollen. Es gab auch immer wieder Andeutungen und Hinweise auf einen Nachfolger, lediglich die offizielle Ankündigung steht bisher aus. Doch vielleicht dauert es bis dahin nicht mehr lange.Das behauptet zumindest der bekannte Branchen-Insider und Leaker Jeff Grubb. In einem Stream auf dem YouTube-Kanal von Giant Bomb äußerte er sich vor kurzem zu verschiedenen Gaming-Themen und kam dabei auch auf Star Wars Jedi: Fallen Order 2 zu sprechen. Seinen Quellen zufolge plane Electronic Arts eine Ankündigung des Spiels für den Zeitraum vor der diesjährigen E3, der Mai scheine dabei besonders wahrscheinlich zu sein. Einen konkreten Termin konnte oder wollte er diesbezüglich nicht nennen.Den weiteren Ausführungen von Grubb zufolge gebe es auch einige Hinweise auf den Release-Termin von Star Wars Jedi: Fallen Order. Demnach sei es zwar nicht auszuschließen, dass das Spiel gegen Ende dieses Jahres erscheint. Allerdings würden die Chancen hierfür immer weiter schwinden, so dass er vielmehr von einem Release gegen Anfang 2023 ausgehe.Letztes aktuelles Video: Free Update