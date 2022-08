Star Wars: Jedi Fallen Order: Neuer Roman erzählt die Geschichte bis zum Sequel weiter

Es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis...

"Star Wars Jedi: Battle Scars, ein neuer Roman von Del Rey, geschrieben von Sam Maggs, zeigt den Überlebenden der Order 66, Cal Kestis, der die Mantis-Crew auf ein Abenteuer zwischen dem von der Kritik gefeierten Star Wars Jedi: Fallen Order und dem mit Spannung erwarteten Star Wars Jedi: Survivor führt."Ebenso soll auch The Art of Star Wars Jedi: Survivor erscheinen. Ein Hardcover-Artbook, welches neben Konzeptgrafiken und Kommentaren der Entwickler auch einen Blick in die Entstehung des Spiels enthalten wird. Der von Dark Horse - welche ebenfalls am Artbook zu God of War Ragnarok beteilgt sind - gedruckte Blick hinter die Kulissen soll bereits am 02. Mai in den Regalen stehen.Ob das Sequel an die Erfolge seines Vorgängers anschließen kann, oder ob ihm ähnlich den Jedi ein schnelles Ende widerfährt, wird sich erst zum Release zeigen. Ein genaues Veröffentlichungs-Datum wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.