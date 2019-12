Halo Infinite: Kommt 2020 und wahrscheinlich zum Start der Xbox Series X - 4Players.de

Halo Infinite wird vermutlich einer der Starttitel der Xbox Series X oder zumindest im so genannten "Launch Window" erscheinen. Das geht aus einem Beitrag von Phil Spencer bei Xbox News hervor. Dort schreibt er: "Leading the way with our first-party titles including Halo Infinite in 2020, we’re committed to ensuring that games from Xbox Game Studios support cross-generation entitlements and that your Achievements and game saves are shared across devices."Gleichzeitig wird dadurch betont, dass Microsoft bei seinen First-Party-Titeln daran festhalten will, sie auf allen Plattformen innerhalb der Xbox-Familie und damit wohl auch weiterhin am PC zu veröffentlichen. Halo Infinite wurde auf der E3 2018 angekündigt und entsteht bei 343 Industries.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer - Discover Hope