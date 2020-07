Halo Infinite: Kampagne soll beim Showcase-Event vorgestellt werden

Beim Xbox Games Showcase am 23. Juli will 343 Industries die Kampagne des Shooters Halo Infinite erstmals im Detail vorstellen. Das geht aus einem News-Beitrag bei Halo Waypoint hervor, in dem u.a. auch die kommende Einbindung der PC-Version von Halo 3 in die Halo: Master Chief Collection und die zukünftigen Pläne rund um Halo 5: Guardians thematisiert werden.Auf die Mehrspieler-Optionen von Halo Infinite will man allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt eingehen und zeigen, was der Shooter diesbezüglich in petto hat. Als wahrscheinlich gilt hier eine Vorstellung im zeitlichen Umfeld der digitalen gamescom im August.Halo Infinite ist einer der Launch-Titel für die Xbox Series X, erscheint aber auch für PC und die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer - Discover Hope