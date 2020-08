Halo Infinite: Multiplayer wird Free-to-play und soll 120 fps auf der Xbox Series X unterstützen

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON



— Halo (@Halo) July 31, 2020





Our new official Xbox mascot :-) love the community and their ability to just take something fun and run with it.



— Phil Spencer (@XboxP3) July 31, 2020

Microsoft hat bestätigt, dass der Mehrspieler-Modus von Halo Infinite kostenlos spielbar sein wird. Außerdem soll der Multiplayer eine Bildwiederholrate von 120 fps (Bilder pro Sekunde) auf der Xbox Series X unterstützen. Weitere Details sollen aber erst später verraten werden. Den Greifhaken wird man übrigens auch in den Mehrspieler-Partien einsetzen können. Halo Infinite wird Ende 2020 für Xbox Series X, Xbox One und PC via Microsoft Store und Steam erscheinen. Der Shooter wird ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten sein.Derweil wurde "Craig the Brute" von Phil Spencer (Xbox-Chef) als offizielles Xbox-Maskottchen ernannt. Nach der Präsentation von Halo Infinite entwickelte sich "Craig the Brute" zu einem Internet-Meme , während die Entwickler weiter erklären, dass sich das Spiel noch in der Produktion befindet und daher die Grafik nicht final sei.Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus der Kampagne Xbox Games Showcase