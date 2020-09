Halo Infinite: Weiterhin kein konkreter Releasetermin in Sicht

PSA: We haven’t locked on release date for Halo Infinite yet. Anything you see on a retail site is just placeholder / speculation.



— Brian Jarrard (@ske7ch) September 24, 2020

Eigentlich sollte der Shooter Halo Infinite zum Start der Xbox Series X am 10. November in den Regalen stehen und die beliebte Marke damit einmal mehr zum Zugpferd werden. Doch auf das desaströse Feedback auf eine enttäuschende Vorab-Präsentation erfolgte die Entscheidung, das Spiel auf einen unbestimmten Zeitpunkt zu verschieben, um 343 Industries mehr Zeit für den nötigen Feinschliff zu gewähren.Dabei scheint es vorerst auch zu bleiben: Via Twitter teilt Community Director Brian Jarrard mit, dass man sich intern noch auf keinen Erscheinungstermin festgelegt habe. Entsprechend seien alle Angaben auf Händlerseiten definitiv falsch bzw. reine Spekulation. Man wird sich also vermutlich noch etwas länger gedulden müssen, bis es ein konkretes Datum für die Rückkehr vom Master Chief geben wird.Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus der Kampagne Xbox Games Showcase