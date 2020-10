Halo Infinite: Separate Veröffentlichung von Kampagne und Mehrspieler-Modus?

Der Shooter Halo Infinite könnte eventuell in zwei separaten Teilen veröffentlicht werden - die Kampagne und den Mehrspielermodus. Diese Möglichkeit hat Xbox-Leiter Phil Spencer im Gespräch mit Kotaku nicht ausgeschlossen."Bonnie [Ross, verantwortlich für die Halo-Marke] und das Team werden diese Entscheidungen treffen", so Spencer. "Ich denke, wir wollen sicherstellen, dass die Leute das Gefühl haben, eine Halo-Erfahrung zu bekommen. Ich glaube, wir können uns solch eine Option anschauen."Allerdings merkt er an, dass bei Entscheidungen wie dieser auch Faktoren wie die gewählte Struktur des Spiels und die angestrebte Geschichte mit berücksichtigt werden müssen."Also ja, ich denke, darüber kann man nachdenken, aber wir wollen sichergehen, es dann auch richtig zu machen."Spencer hat nach eigenen Angaben erst in der vergangenen Woche wieder eine aktuelle Fassung von Halo Infinite begutachtet und selbst gespielt. Allerdings hat er noch keine Neuigkeiten zu verkünden, wann das Spiel von 343 Industries nach der Verschiebung erscheinen soll. Ursprünglich war die Veröffentlichung pünktlich zum Start der Xbox Series X / S vorgesehen, wurde dann aber auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus der Kampagne Xbox Games Showcase