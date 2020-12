Halo Infinite: Release auf Herbst 2021 festgelegt

Halo Infinite soll jetzt im Herbst 2021 erscheinen - und damit knapp ein Jahr später als zum ursprünglich anvisierten Release als Start-Titel der neuen Konsolengeneration von Microsoft. Das hat 343 Industries in einem neuen Blog-Beitrag bei Halo Waypoint bekannt gegeben. Dort meldet sich Joseph Staten zu Wort, der zuvor schon bei Bungie an der Halo-Reihe mitgewirkt hat und nach dem vernichtenden Feedback zur Präsentation von Infinite im Juli beschlossen hat, 343 Studios zu unterstützen."Ich habe mich 343 Industries angeschlossen, als sich das Team gerade mit den Rückmeldungen der Kampagnen-Demo vom Juli herumschlagen musste", so Staten. "Bei den Diskussionen hat sich dann eine fundamentale Wahrheit herauskristallisiert: Wir brauchten mehr Zeit, um die Dinge richtig zu machen. Das beinhaltete auch eine harte Verschiebung in den Herbst, um dem Team die Zeit zu geben, sich über die Feiertage zu erholen und im Januar zurückzukehren, um das Spiel in einer gesunden Arbeitsumgebung zu finalisieren. Denn Halo Infinite im Herbst 2021...ist nur der Anfang des Abenteuers."Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus der Kampagne Xbox Games Showcase