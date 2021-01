Halo Infinite: Gerücht: Kein Battle Royale geplant, stattdessen größere Schlachten à la Battlefield?

Halo once was a series about setting trends, not following them. The fact 343 tries to go back to this principle is a good thing.



Forge will be MASSIVELY expanded on in Halo Infinite. I’m sure if players would want to see a Halo Battle Royale mode, players could just create it.



Entgegen früherer Gerüchte scheint man bei 343 Industries und Microsoft nicht (mehr) mit dem Gedanken zu spielen, für die Mehrspielerpartien in Halo Infinite auch einen Modus mit dem Konzept Battle Royale von Haus aus anzubieten. Das behauptet zumindest Twitter-Nutzer Klobrille, der in der Regel über Vorgänge rund um Microsoft und die Xbox meist gute und verlässliche Informationen liefert.Stattdessen verweist er darauf, dass die Funktionen der Schmiede massiv ausgebaut werden sollen. Dadurch könnte es möglich werden, dass Spieler in Eigeninitiative durch Anpassungen des Regelwerks einen Battle-Royale-Modus erschaffen.Zudem heißt es bei CharlieINTEL , dass die Entwickler an einem neuen Konzept arbeiten, das eher mit Battlefield vergleichbar sein soll. Im "Big Team Battle 2.0" sollen große Schlachten zwischen zwei Teams mit zahlreichen Spielern ausgetragen werden. Die Rede ist von einer besseren Einbindung von Vehikeln, Squad-Spawning und regelmäßigen Nachschublieferungen via Pelican.Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus der Kampagne Xbox Games Showcase