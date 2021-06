Halo Infinite: Kommt zum Weihnachtsgeschäft mit Free-to-play-Multiplayer und Kampagne

Zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft soll Halo Infinite in den Läden stehen - und damit etwa ein Jahr nach den ursprünglichen Plänen, das neue Abenteuer von Master Chief als einen der Starttitel der Xbox Series X|S anzubieten. Das haben Microsoft und 343 Studios beim Microsoft Showcase verkündet.Zeitgleich mit der Kampagne wird außerdem der Mehrspielermodus veröffentlicht, der erstmals als Free-to-play konzipiert wird und damit auch ohne Battle Royale in die Fußstapfen von Call of Duty: Warzone tritt.Darüber hinaus wurde bestätigt, dass es auch einen Grafikmodus geben wird, in dem die Action mit 120 Bildern pro Sekunde ablaufen soll.Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus der Kampagne Xbox Games Showcase