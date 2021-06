Halo Infinite: 343 Studios will Multiplayer-Modus heute näher im Livestream vorstellen

Nach der relativ knappen Präsentation von Halo Infinite beim Xbox Showcase wollen Microsoft und 343 Studios heute, am 14. Juni, in einem Livestream nachlegen: Ab 17 Uhr soll bei Youtube etwas näher auf den Mehrspielermodus eingegangen werden, bei dem man bekanntlich erstmals auf Free-to-play setzen wird.Thematisiert werden sollen u.a. die Sandbox, die Academy, Bots und Anpassungen. Zusätzlich will man offenlegen, worauf man sich beim geplanten Launch im Weihnachtsgeschäft fokussieren will.Weitere Informationen zum geplanten E3-Programm rund um Halo, darunter u.a. ein Cosplay-Guide zum Basteln einer eigenen Spartan-Rüstung, findet man bei Halo Waypoint Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus der Kampagne Xbox Games Showcase