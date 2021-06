Halo Infinite: Details zu den Multiplayer-Modi und mehr

Ein Ableger des Warthogs (der Razorback) bringt eine Art Fahrradhalterung am Heck für Geschütze, Power-Weapons und dergleichen mit. Für hitzige Stimmung am Steuer sollen bei Fahrzeugen allgemein die Flammen sorgen, die signalisieren, dass das Vehikel kurz vor der Explosion steht. Vorher lassen sich z.B. die Motorhaube oder Reifen abschießen , so dass Fahrzeuge unter Umständen mit einer nackten Achse über die Karte eiern. Eine Schmiede (Karten- und Spielmodi-Editor) sowie das Theater für Aufzeichnungen und geschnittene Filme sind natürlich ebenfalls geplant.



Wer sich noch nicht so recht ins Getümmel mit erprobten Halo-Veteranen traut, soll mit der "Academy" auf seine Kosten kommen. Unter der Leitung von Spartan Commander Laurette können Rekruten auf dem Schießplatz oder in anpassbaren Trainings-Einheiten gegen Bots üben und verschiedene zusammengestellte Ausrüstungen ausprobieren. Den Einstieg erleichtern sollen auch besser kommunizierte Infos durch eine Spieler-KI sowie das fähigkeitsbasierte Matchmaking.

Nach der relativ knappen Präsentation von Halo Infinite beim Xbox Showcase (u.a. zu den möglichen 120 FPS auf der Xbox Series X) haben Microsoft und 343 Industries heute in einem Livestream nachgelegt. Auf Xbox.com und im gestrigen Trailer wurde bereits angerissen, wie die Story aus Halo 5: Guardians rund um den Master Chief und Cortana weitererzählt wird. Die Art der Erzählung soll auch Neulinge nicht abschrecken.Cortanas Schicksal ist eines der großen Geheimnisse der Infinite-Kampagne. Zu Beginn der Geschichte trifft der Chief auf die neue UNSC-KI "The Weapon", die kreiert wurde, um Cortana aufzuhalten. Zusammen mit einem Piloten starten sie ihre Erkundung von Zeta Halo, um die Banished-Kräfte zu besiegen, die den Ring kontrollieren. Nebenbei entdeckt der Spieler in den neuerdings offener gehaltenen Arealen weitere Geheimnisse und Aufgaben.Der erstmals im Free-to-play-Modell geplante Mehrspielermodus mit komplettem Cross-play und geteiltem Fortschritt soll laut Halowaypoint.com ans Spielgefühl von Halo 3 erinnern und daran angelehnte Ausrüstung aufbieten. Darunter befinden sich zeitlich begrenzte Fähigkeiten, die sich auf der Map erhaschen lassen. Der "Threat Sensor" z.B. ist ein "Area-of-Effect Support Device", das periodisch pulsiert und gegnerische Spieler in seinem Radius eliminiert.Der "Repulsor" wiederum wehrt Projektile und andere Störfaktoren ab. Auch Ausrüstungen wie die Harpune (um sich etwa schnell auf einen Vorsprung zu ziehen) oder eine Deckungswand sollen taktische Optionen im Kampf eröffnen. Im Rahmen der Saison-Updates soll es in diesem Bereich regelmäßig Nachschub geben.Den Kern des Multiplayer-Bereichs soll die bekannte "Arena" sein, in der zwei Viererteams strategisch zusammenarbeiten sollen, um sich z.B. gespawnte Waffen von einem Rack oder einem erlegten Gegner unter den Nagel zu reißen.Ebenfalls zum Start im Herbst enthalten ist Big Team Battle mit insgesamt 24 Spielern auf "großen, vehikelfreundlichen" Karten. Vehikel spawnen nicht nur an Basen, sondern werden auch von Pelicans gebracht - mit rechtzeitigen taktischen Ankündigungen von Commander Laurette. Ebenfalls dabei sind Waffenabwürfe in Weapon-Pods aus dem Himmel. Neben Playlists in den Bereichen Ranked und Social wird es zeitlich begrenzte Season-Events mit entsprechenden Belohnungen geben.Neben dem Online-Modus wird auf dem PC auch ein LAN-Modus geboten; auf Xbox-Konsolen dagegen nur Splitscreen-Umnterstützung. Die Entwickler betonen, dass Anpassungen des Kriegers, von Waffen und Fahrzeugen komplett kosmetisch bleiben, passend zur Chancengleichheit. Hervorgehoben wird dabei die bereits erwähnte, persönliche KI mit verschiedenen Stimmen, die im Match allerlei nützliche Updates von sich geben soll.Alte Battle-Passes sollen stets erhalten bleiben. Spieler können also auch in zukünftigen Seasons noch entscheiden, ob sie einen neuen Battle-Pass kaufen/aktivieren, um sich weiter mit älteren Aufgaben zu beschäftigen. Für kommende Testläufe mit der Community werden Interessierte dazu aufgerufen, sich beim Halo-Insider-Programm einzuschreiben, um rechtzeitig benachrichtigt zu werden. Nutzer des Xbox Game Pass können zum Launch auch im kostenpflichtigen Teil des Spiels (mit der Kampagne) sofort loslegen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus der Kampagne Xbox Games Showcase