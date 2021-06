Halo Infinite: Microsoft orientiert sich beim Releasetermin an Mitbewerbern

Noch immer hat Halo Infinite keinen konkreten Releasetermin. Weiterhin heißt es von offizieller Seite nur, dass der Shooter von 343 Industries im Weihnachtsgeschäft erscheinen soll und neben der Kampagne auch den Mehrspielermodus mit neuen Free-to-play-Ansatz beinhalten wird.Warum das so ist, hat Xbox-Boss Phil Spencer jetzt in der Dropped Frames Show offenbart: Demnach will 343 Industries noch abwarten, zu welchen Terminen die Mitbewerber ihre großen "Kracher" fürs Weihnachtsgeschäft veröffentlichen wollen und dann ensprechend reagieren.Die Release-Situation und damit verbundenen Erfahrungen von Cyberpunk 2077 dürften zu dieser Zurückhaltung beigetragen haben: Das Action-Rollenspiel von CD Projekt Red wurde mehrfach verschoben und kam damit anderen Herstellern in die Quere, die aus "Angst" vor der übermächtigen Konkurrenz ihre Titel entweder selbst freiwillig auf einen neuen Termin legten oder dem potenziell ungleichen Kampf um die Verkaufszahlen nicht mehr aus dem Weg gehen konnten.Beides wollen Microsoft und 343 Studios mit dieser Herangehensweise vermeiden, um keine böse Überraschung zu erleben. Theoretisch denkbar wäre als Szenario z.B., dass der neue Teil von Call of Duty und Halo Infinite terminlich kollidieren würden.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Overview