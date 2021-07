Halo Infinite: Umfangreiche Halo-Enzyklopädie für 2022 angekündigt in Partnerschaft mit Dark Horse Comics

Im kommenden Jahr soll eine umfangreiche Enzyklopädie zu Microsofts Shooter-Reihe Halo in Buchform veröffentlicht werden. Das hat 343 Industries bei Halo Waypoint angekündigt. Dort heiß es, dass das geplante Werk mehr als 500 Seiten umfassen soll - das wäre ein Anstieg von etwa 25 Prozent gegenüber der vorherigen Edition.Mit Jeremy Patenaude, Kenneth Peters und Jeff Easterling zeichnet hauptsächlich ein Autoren-Trio aus dem Entwicklerstudio für die Inhalte verantwortlich. Für die Veröffentlichung ist man eine Partnerschaft mit dem Verlag Dark Horse Comics eingegangen.Die Halo Enzyklopädie soll konkret am 29. März 2022 erscheinen. Informationen zum Start der Vorbestellungen will man in Kürze bekanntgeben.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Overview