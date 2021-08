Halo Infinite: Technischer Multiplayer-Test enthält offenbar Kampagnen-Spoiler

Leaks like this are painful for the dev team and can ruin the campaign experience for everyone. So please, keep you eyes peeled for spoilers and don't spread them if you see them.❤️ 2/2



— Joseph Staten (@joestaten) July 30, 2021





IMPORTANT: Please don't post data-mined content to your channels! You run a very real risk of getting a takedown notice, which could result in a strike on certain platforms. If you have already posted content, we recommend removing it from your channel proactively.



— Brian Jarrard (@ske7ch) July 30, 2021

Die derzeit laufende technische Beta des Shooters Halo Infinite für "Halo-Insider" hat offenbar nicht nur für temporeiche Mehrspieler-Matches gesorgt, sondern auch unbeabsichtigte Details zur Kampagne des Spiels zu Tage gefördert. Joseph Staten vom Entwickler 343 Industries erwähnte den Fauxpas auf seinem Twitter-Auftritt:"Hey Leute, hier eine Warnung: Wir haben unbeabsichtigterweise eine kleine Menge von #HaloInfinites Kampagnen-Dateien in den Tech Preview Build eingebaut. Unglücklicherweise enthalten diese Dateien Spoiler. Leaks wie diese sind schmerzhaft fürs Entwickler-Team und können die Kampagnen-Erfahrung für alle ruinieren. Haltet also bitte eure Augen in puncto Spoiler offen und verbreitet sie nicht weiter, wenn ihr sie seht."Das Hochladen betroffener Dateien aus den entsprechenden Dataminer-Quellen (z.B. auf Youtube) könne zudem schädliche Folgen für den jeweiligen Kanal haben, so Community Director Brian Jarrard auf Twitter. Solch eine Aktion könne in eine "Takedown Notice" münden und zu Strikes (Verwarnungen) führen:Halo Infinite soll zum Weihnachtsgeschäft 2021 für PC und Xbox-Konsolen erscheinen und neben der Kampagne auch den Mehrspielermodus mit seinem neuen Free-to-play-Ansatz beinhalten.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Overview