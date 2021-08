Halo Infinite: Koop-Kampagne und Level-Editor (Forge) verspäten sich

WOW! Was für eine Enttäuschung!Ich meine, Co-Op war in HALO mal essenziell. Und schon bei Halo 5 hat man auf den Split-Screen verzichtet, was noch zu verschmerzen war. Aber gar kein Co-Op zum Launch, bei einem HALO!Habe bis jetzt jedes HALO Spiel immer zuerst im Co-Op durchgespielt, danach noch einmal Solo. Es macht einfach mehr Spass als alleine durch die Welt zu ballern.Ich weis gar nicht warum man nicht einfach zuerst den Multiplayer raushaut, der ist ja F2P und wird länger leben als die Kampagne. Die Kampagne mit Co-Op hätte man dann auch im Februar oder März raushauen können (Ich wette das ding kommt nicht 3 Monate nach Launch).Was für einen Zustand hatte das Spiel den als man noch 2020 auf den Markt kommen wollte? Zählt hier noch immer die Covid Situation? Ja man will HALO raushaben Ende diesen Jahres, aber ohne alle Inhalte, vor allem HALO essenzielle.Das wird doch ein kleines Review Destaster mit Ankündigung für so einen Flagship Titel. Und die Fan-Fluencer sind gerade heftig Damage Control am betreiben. Meiner Meinung nach gibt es da nichts schön zu reden, das ist einfach schlecht für die Reihe und wirft ein noch fraglicheres Licht auf 343 die anscheinend lieber den Multiplayer forciert haben als die Kampagne.Und bereits labern einige auf Social Media dass sich keiner für die HALO Kampagne interessiert und die meisten PvP wollen. Ja wo waren denn die Schwätzer beim ersten HALO.Sorry, aber das ist echt schwach für ein Spie mit dem Budget, einem Team dieser Grösse und der langen Entwicklungszeit!Klar kann er Multiplayer richtig gut sein, die Kampagen dennoch geil. Aber HALO ohne Co-Op zum Start (Ob Splitscreen oder über Xbox Live) ist einfach suboptimal. Ich verstehe dass die Entwicklung eines solchen Games komplex ist, aber der hat echt gesessen für langjährige Fans des Co-Op Modus in HALO.