Halo Infinite: Anmeldung für nächsten Insider-Testlauf im September gestartet

Ready up, our next #HaloInfinite multiplayer flight is coming soon! We need everyone's help, let's see how hard we can push our services and infrastructure so things will fall down during the preview instead of in December. (1/3) https://t.co/q5xdqZPYxN



— Brian Jarrard (@ske7ch) September 9, 2021





For now, we urgently need as many Insiders signed up and ready to go by Sept. 13 since it takes a fair amount of time to work through all the other steps on our side. We'll have more info to come, stay tuned! Thank you 🙌 (3/3)



— Brian Jarrard (@ske7ch) September 9, 2021

Nachdem schon der letzte Testlauf größtenteils für Verzückung in der Fangemeinde sorgte, startet am 24. September ein weiterer "Multiplayer Preview" zum Shooter Halo Infinite . Entwickler 343 Industries hat auf dem offiziellen Twitter-Account der Reihe verraten, dass die Registrierung auf Halowaypoint.com gestartet ist - wie üblich für Teilnehmer des Halo-Insider-Programms.Community Director Brian Jarrard ergänzt auf seinem Twitter-Auftritt, dass möglichst viele Insider bis zur Deadline am 13. September ihre Anmeldung fertiggestellt haben sollten, damit die zeitaufwändigen weiteren Schritte in Angriff genommen werden könnten. Die Infrastruktur und die Services sollen mit dem Probelauf ordentlich an ihre Grenzen gebracht werden, um zum Launch der Vollversion am 8. Dezember für einen möglichst reibungslosen Start zu sorgen.Während des Testlaufs werden laut Jarrard die Bots zurückkehren, und zwar mit einigen Verbesserungen. Die "Academy" soll einige Updates sowie den Trainingsmodus zurückbringen. Des Weiteren werde diesmal ein viel größerer Fokus auf Arena-PVP-Matches gelegt - inklusive einer neuen Karte und einigen Objective-Modi. Big Team Battle stünde ebenfalls auf dem Menü, so Jarrard.Halo Infinite wird am 8. Dezember 2021 für PC (Microsoft Store, Steam), Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Overview