Halo Infinite: Bluescreen nach Frühstart

Gibt ja glücklicherweise (noch) nicht (mehr) so viel Traffic hier. Solche News laden meines Erachtens nach für Drive-by Posts ein, bei denen die News nur überflogen oder nicht im Ansatz angeschaut wurde.Finde das Spiel aber auch mal wieder erfrischend, bin aber auch verdammt schlecht. Man merkt, dass es schon irgendwie ein Old-School Arena Shooter ist. Klassisches Halo halt. Vieles, was man aus anderen MP Shootern gelernt hat, kann man hier schwer anwenden.Und der Umfang scheint mir nicht so dolle. Am ersten Tag hatte ich nur zwei Maps in der Rotation, gestern hab ich dann endlich mal auf drei neuen gespielt. Und was die Unlocks angeht... man kann seinen Spartan ja kaum anpassen. Das Progression System könnten die auch für den kostenlosen Teil etwas motivierender gestalten. Eigentlich kümmere ich mich nicht sonderlich um Cosmetics, aber da es ja auch keine Gameplay Elemente wie Waffen etc pp zum freischalten gibt, wäre es schon motivierend etwas zu haben, was man sich erspielen kann.