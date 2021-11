Halo Infinite: Entwickler kündigen bereits erste Veränderungen für den Battle Pass an

To address the feedback on Battle Pass progression we will be making targeted tunings to our model later this week.



To start, we'll be adding "Play 1 Game" challenges to help make sure you consistently progress through the Battle Pass by playing matches the way you want.



— John Junyszek (@Unyshek) November 18, 2021

Wenige Tage nach dem Launch des Multiplayers von Halo Infinite wird das Team von 343 Industries bereits erste Änderungen am Battle Pass vornehmen. Laut Community Manager John Junyszek sollen die Anpassungen sogar noch in dieser Woche live gehen. Die Entwickler reagieren damit auf das Feedback der Spieler, die den langsamen Fortschritt kritisiert haben. Unter anderem soll eine neue „Spiele 1 Partie“-Herausforderung für kontinuierliche Erfahrungspunkte im Shooter sorgen.Darüber hinaus werden die Macher einige wöchentliche Challenges aus dem Spiel entfernen oder ein wenig anpassen. Wegen der Veränderungen muss jedoch auch der bisherige Fortschritt der Herausforderungen zurückgesetzt werden. Als kleine Entschädigung gibt es die Wochen-Belohnung – das Sigil Mark VII Visier – zwischen dem 23. und 30. November 2021 für alle Spieler kostenlos. Zudem werden die 2XP-Boosts von 30 auf 60 Minuten verlängert. Der Multiplayer von Halo Infinite ist seit Mitte November auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC spielbar. Die Kampagne erscheint am 8. Dezember 2021 für die selben Plattformen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Season One LaunchTrailer