Halo Infinite: Diese PC-Specs verlangt der Master Chief

Minimum

Windows 10

AMD Ryzen 5 1600 oder Intel Core i5-4440

8 GByte Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX570 oder Nvidia GTX 1050 Ti

50 GByte freier Festplattenplatz

Medium

Windows 10

AMD Ryzen 5 2600 oder Intel Core i5-9500

8 GByte Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX 5500 XT oder Nvidia GTX 1660

50 GByte freier Festplattenplatz





High (empfohlen)

Windows 10

AMD Ryzen 7 3700X oder Intel Core i7-9700K

16 GByte Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX 5700 XT oder Nvidia RTX 2070

50 GByte freier Festplattenplatz



Ultra

Windows 10

AMD Ryzen 9 5900X or Intel Core i9-11900K

16 GByte Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX 6800XT oder Nvidia RTX 3080

50 GByte freier Festplattenplatz

Auch wenn der Launch für manche Spieler Probleme mit einem Bluescreen mit sich brachte (wir berichteten ), dürfen Fans seit ein paar Tagen die Mehrspieler-Kampagne von Halo Infinite entdecken. Trotz dieser Probleme lief es dennoch erstaunlich gut für den Sci-Fi-Shooter. Laut SteamDB waren in der Nacht des Starttages bereits über 272.000 Spieler zeitgleich auf dem Server des Titels unterwegs.Doch welche Hardware benötigt euer Rechner eigentlich, wenn ihr in Halo Infinite spielen wollt? Das Entwicklerteam von 343 Industries veröffentlichte eine Übersicht der Systemanforderungen für die PC-Version des Spiels. Laut der Liste benötigt ihr einen Prozessor auf Intel i5-4440-Niveau, dazu noch acht Gigabyte Arbeitsspeicher und am besten auch eine Grafikkarte der Kategorie Nvidia GTX 1050 Ti oder besser. Das wären die Voraussetzungen, um Halo infinite mit minimalen Einstellungen zu spielen.Wenn ihr mit besseren Einstellungen spielen wollt, braucht ihr natürlich auch mehr Power. Für Ultra-Einstellungen benötigt ihr beispielsweise einen Intel i9 Prozessor, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine RTX 3080.Hier istdie komplette Übersicht der Systemanforderungen für Halo Infinite:Auch wenn die Multiplayer-Kampagne für Halo Infinite schon veröffentlicht wurde, müssen sich Fans auf den Rest des Spiels noch gedulden. 343 Industries und Microsoft behalten sich vor, das komplette Spiel mit dem nächsten Kapitel der Geschichte um den Master Chief wie geplant am 8. Dezember 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S sowie im Rahmen des Xbox Game Pass zu veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Season One LaunchTrailer