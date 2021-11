Halo Infinite: Kampagnen-Koop und Forge-Editor erscheinen nicht vor Mai 2022

str.scrm hat geschrieben: ? Heute 11:52 man ist das ein Trauerspiel, Hauptsache vor'm Weihnachtsgeschäft noch raushauen

zumal die Kampagne (laut PCGames) so sehr nach Ubisoft-Formel konzipiert ist, dass nicht mal mehr Ubisoft die anwendet

Fans drücken ja gerne mal beide Augen zu, geht mir bei anderen Franchises ja auch so, aber soll das jetzt irgendein mega Microsoft Gamechanger sein wie immer heraufbeschworen?

Was soll daran bitte schlecht sein? Sollen sie jetzt das gesamte Spiel verschieben, nur damit alles gleichzeitig erscheint? Dh alle Solospieler werden mit unnötiger Wartezeit bestraft, weil die Coopspieler noch nicht bedient werden? Versteh das mal nicht falsch, niemand zwingt dich zum Release zu spielen! Du kannst mit dem Spiel auch komplett warten, bis der Coop mit draußen ist. Aber so haben wir Spieler wenigstens die freie Wahl, wie wir das angehen wollen. Und besser konnte es 343 jetzt auch nicht machen: Es wurde alles transparent und frühzeitig kommuniziert. Kein "Gerüchte" oder "Leaks" von "Mitarbeitern" die gewusst haben wollen, dass sich was verschieben könnte. Einfach nur klare offene Kommunikation des Studios, die das was sie releasen auch in einer anständigen Qualität abliefern wollen: Siehe Infinite MP Beta, die sich besser spielt, als so ziemlich jeder andere Shooter zum Release in den letzten 3 Jahren.343 kann auch nicht zaubern und natürlich hätten sie gerne alles jetzt schon fertig. Nur geht das eben nicht und wir werden über die Entscheidungen schnellstmöglich informiert.Ich seh das ganze aus der positiven Seite: Wir Spieler werden genug respektiert, dass wir VOR RELEASE genau wissen, was im Lieferumfang enthalten ist und was wann folgen wird. Niemand hat bisher ein Spiel gekauft, das falsch beworben wurde, wie bei Cyberpunk oder No Mans Sky zu Release.Und zur Kampagne: PCGamer kann vermuten was es will, Fakt ist in 2 Wochen WISSEN wir es tatsächlich. Und dass...