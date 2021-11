Halo Infinite: Erstes Multiplayer-Event mit exklusiven Gegenständen gestartet

Screenshot - Halo Infinite (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Halo Infinite (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Halo Infinite (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Halo Infinite (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Halo Infinite (PC, One, XboxSeriesX)

Der kostenlose Mehrspieler-Modus von Halo Infinite ist vor etwas mehr als zwei Wochen veröffentlicht worden. Nun beginnt mit „Fracture: Tenrai“ das erste große Event im Shooter von 343 Industries. De neue kostenlose Battle Pass wird für eine Woche zur Verfügung stehen. Insgesamt 30 exklusive Gegenstände für euren Spartan können durch den Abschluss spezieller Event-Herausforderungen freigeschaltet werden. Fracture: Tenrai wird aber zwischen Januar und Mai 2022 noch fünf weitere Male für je eine Woche zurückkehren. Spieler haben also genug Zeit, um die Inhalte des Battle Pass freizuschalten.Passend zum Event wurde auch ein zeitlich limitierter Spielmodus namens "Fiesta" zu Halo Infinite hinzugefügt. Hier starten Spartans bei jedem Respawn mit komplett neuen Waffen. Zwei Teams mit je vier Spielern treten gegeneinander an. Die Macher von 343 Industries haben übrigens auch eine Antwort parat, wie all die Samurai-Gegenstände in die Welt von Halo passen. Demnach handelt es sich bei Fracture-Events um Ereignisse in Parallelwelten oder auch alternativen Realitäten. Der Multiplayer von Halo Infinite ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich. Am 8. Dezember 2021 erscheint dann auch die kostenplfichtige Kampagne des Shooters.