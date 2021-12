Halo Infinite: Kampagne läuft auf Xbox One X besser als auf Series S; Series X liefert die beste Darstellung

Morgen, am 8. Dezember 2021 wird die Kampagne von Halo Infinitefür Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Im Vorfeld haben einige Kanäle wie z.B. WCCFTEC H oder Digital Foundry bereits eine technische Analyse der Kampagne veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Leistung der Xbox One X deutlich über der Xbox Series S liegt.Demnach erhalten Spieler auf Xbox One X die Wahl zwischen einem Grafikmodus, der Halo Infinite in einer dynamischen 4K-Auflösung bei 30 FPS wiedergeben wird sowie einem 60-FPS-Modus, bei dem die Auflösung auf dynamische 1440p fällt. Im Fall der Xbox Series S liegt der Grafikmodus nur bei 1080p mit 30 FPS. Und auch beim 60-FPS-Modus bietet die kleine Next-Gen-Konsole von Microsoft eine dynamische 1080p-Auflösung. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass die Version für Xbox Series S in einigen grafischen Details vor der One X liegt – unter anderem mit optimierten Schatten oder Effekten.Die beste Darstellung von Halo Infinite werden Spieler wohl wieder am PC erhalten – je nachdem was die verbaute Hardware zulässt. Bei den Konsolen ist die Xbox Series X erwartungsgemäß die beste Plattform. Hier läuft bereits der Grafikmodus mit dynamischem 4K bei 60 FPS. Zudem gibt es einen 120-FPS-Modus, bei dem die Auflösung auf dynamische 1440p fällt.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Fracture Tenrai Launch Trailer