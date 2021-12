Halo Infinite: Kampagne sollte ursprünglich wohl eine offene Welt vergleichbar mit Breath of the Wild bekommen

Inside the development of Halo Infinite https://t.co/LtyLrI2ysz pic.twitter.com/S4DqyAeKYf



Am 8. Dezember ist die Einzelspieler-Kampagne von Halo Infinite für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erschienen. Laut einem aktuellen Bericht bei Bloomberg scheint das Team von 343 Industries ursprünglich aber ganz andere Pläne für die Spielwelt des Sci-Fi-Shooters geplant zu haben.Demnach hat sich das Entwicklerteam wohl viele Inspirationen bei The Legend of Zelda: Breath of the Wil d eingeholt, um eine vergleichbare Open World für Halo Infinite zu kreieren. Unter anderem hätten Spieler hier dann die Möglichkeit gehabt, die Missionen in beliebiger Reihenfolge abzuschließen. Aufgrund zahlreicher Probleme musste 343 Industries allerdings die Spielwelt von Halo Infinite verkleinern.Zu den Hauptgründen zählten kreative Differenzen bei den Verantwortlichen sowie Schwierigkeiten bei der Erstellung der Open World mit der hauseigenen Engine des Studios. Monatelang soll das Team in Erwägung gezogen haben, das Spiel mit der Unreal Engine von Epic Games zu entwickeln. Am Ende hat man sich jedoch dagegen entschieden und stattdessen die Spielgröße um fast zwei Drittel verkleinert.Auch der Release wurde intern mehrere Male verschoben. Laut Bloomberg sollte der Multiplayer schon im Jahr 2019 veröffentlicht werden – die Kampagne wäre dann 2020 gefolgt. Aber auch zum jetzigen Release fehlen Halo Infinite noch viele Highlights. So werden der Koop- und Forge-Modus erst im nächsten Jahr zum Shooter hinzugefügt (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Multiplayer Fracture Tenrai Launch Trailer