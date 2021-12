Halo Infinite: Halo Infinite: Neue Playlisten für den Multiplayer starten heute

Einen Monat nach dem Multiplayer-Start von Halo Infinite möchte das Team von 343 Industries neue Spielmodi-Playlisten in den Free-to-Play-Shooter bringen. Damit haben Spieler künftig mehr Auswahl, wenn sie sich in eine Partie stürzen möchten. Dabei handelt es sich um Slayer, Fiesta, Free-For-All und Tactical Slayer, die noch heute als Update für Xbox Series X|S, Xbox One und PC veröffentlicht werden. In den kommenden Wochen möchten die Entwickler außerdem weitere Varianten der Spielmodi in Halo Infinite unterbringen.Darüber hinaus kümmert sich das Update auch wieder um Anpassungen einiger Herausforderungen, die für die Freischaltung neuer Stufen im Battle Pass benötigt werden. Hier wird 343 Industries ein paar Challenges aus dem Spiel entfernen, die die Community als "zu frustrierend" eingestuft hat. Das Team fügt jedoch auch komplett neue Aufgaben hinzu. In naher Zukunft möchte das Studio zudem über leistungsabhängige Erfahrungspunkte sprechen. Bisher gibt es kein klassisches Levelsystem für den Multiplayer von Halo Infinite. Vor wenigen Tagen ist auch die Kampagne des Titels erschienen. Weitere Details dazu könnt ihr im Test auf 4Players.de nachlesen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Fracture Tenrai Launch Trailer