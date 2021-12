Halo Infinite: Winterevent mit vielen neuen Belohnungen im Multiplayer gestartet

Wild Justice – Epic Nameplate

Peppermint Laughter – Rare Armor Coating (Mark 7)

UA/Tatius – Rare Left Shoulder Pad (Mark 7)

UA/Tatius – Rare Right Shoulder Pad (Mark 7)

Peppermint Laughter – Rare Weapon Coating – Assault Rifle

Snowmageddon – Epic Backdrop

NAVLOGCOM – Rare Nameplate

Peppermint Laughter – Rare Weapon Coating – Sidekick

Myesel Ammo Pouch – Rare Utility (Mark 7)

Sunset Contessa – Epic Armor Coating (Mark 7)

Das Team von 343 Industries feiert die Weihnachtszeit im Multiplayer von Halo Infinite mit einem neuen Event namens Winter Contingency, das nun im Shooter gestartet ist. Erneut dürfen sich Spieler auf zahlreiche kosmetische Belohnungen freuen, die in den kommenden Tagen freigeschaltet werden können. Hier haben sich die Macher die Kritik vom vorherigen Event zu Herzen genommen und mehrere Änderungen am Ablauf durchgeführt. Demnach verteilt 343 Industries nun täglich ein Geschenk an die Spieler. Alles was ihr dafür tun müsst, ist eine Partie pro Tag zu spielen. Insgesamt zehn Gegenstände stehen so bis zum 4. Januar 2022 zur Verfügung.Der Multiplayer von Halo Infinite ist als Free-to-play-Titel für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich. Anfang des Monats wurde auch die Kampagne veröffentlicht.