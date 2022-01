Halo Infinite: Story-Designer verlässt 343 Industries

Bittersweet news to report: I'm departing 343 Industries to pursue a new opportunity in 2022. It was a terrifically difficult decision; Halo Infinite will remain one of the proudest achievements of my career for the rest of my life. I'm so grateful to have been a part of it.



— Aaron Linde (@aaronlinde) December 31, 2021

Wie Aaron Linde, seines Zeichens so genannter "Narrative Writer and Designer" und in dieser Funktion bei 343 Industries für Halo Infinite verantwortlich, auf seinem persönlichen Twitter-Account mitteilt, wird er das Entwicklungsstudio verlassen, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Um welche Aufgaben es sich dabei handelt, verrät er allerdings nicht.Wie er weiter ausführt, sei dies eine unglaublich schwierige Entscheidung gewesen. Weiter heißt es, dass Halo Infinite eine seiner stolzesten Errungenschaft seiner Karriere gewesen sei und dies für den Rest seines Lebens so bleiben werde. Weiterhin dankt er seinen (Ex-)Kollegen bei 343, der Sprecherriege und nicht zuletzt auch den Spielern, die ihn und das Team bei dem wilden Ritt begleitet haben.Laut seines LinkedIn-Profils war er mit seinem Autoren-Team u.a. für sämtliche erzählerischen Inhalte in der offenen Kampagnen-Welt des Shooters verantwortlich. Dazu gehören z.B. die Nebenmissionen, die auffindbaren Audiologs, die Durchsagen der Funktürme etc. Insgesamt sind dabei über 15.000 Zeilen mit Gesprächen sowie über 100 längere Audio-Tagebucheinträge entstanden.Die Kampagne von Halo Infinite erschien am 15. November 2021 für PC, Xbox One sowie Xbox Series X|S. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier nachlesen Letztes aktuelles Video: Winter Contingency