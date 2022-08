Halo Infinite: Dataminer finden Hinweis auf Event-Tickets

Bezahl-Tickets für spezielle Events





Surasia -

Datamined Waypoint data indicates that there might be paid events in the future👀



Us:🧐

NOTE: This is not a confirmation, just speculation based off Waypoint data. Don't take it literally, it's highly possible this'll never even happen.#Halo #HaloInfinite pic.twitter.com/8000CwbCdQ



— Halo Leaks | Infinite Leaks & News (@leaks_infinite) July 31, 2022

Meistens finden die Datenstöberer Erfreuliches, im Falle von Halo Infinite sorgt die Ausgrabung allerdings für Stirnrunzeln. Verkauft der Masterchief den Zugang zu neuen Events bald per Echtgeld?Deuteten die letzten Hinweise, die von den findigen Dataminern Halo Leaks zu Tage gefördert wurde, auf eine neue Knarre für den Mehrspieler-Modus von Halo Infinite hin, ist die neue Entdeckung eher besorgniserregend. Lässt sich Hersteller Microsoft wirklich dazu hinreißen, dem schwächelnden Spielmodus mit Mikrotransaktionen auf die Sprünge zu helfen?In den entdeckten Codezeilen, welche die Macher von Halo Leaks in einer Twitter-Nachricht für alle Interessierten zugänglich gemacht haben, ist deutlich von Tickets, Events und Käufen zu lesen. Die gewieften Zeilen-Archäologen kommen zu dem Schluss, dass in der weiteren Zukunft von Halo Infinite, vielleicht spezielle Events angekündigt werden könnten, für deren Teilnahme, die Spieler mit Echtgeld zur Kasse gebeten werden.Sicher ist man sich natürlich noch nicht, aber da Microsoft mit dem aktuellen Erfolg des Space-Ego-Shooters nicht zufrieden sein kann, wäre eine solche Maßnahme im Rahmen des Möglichen. Man stelle sich vor, dass bestimmte Waffen oder Rüstungen dann nur in Events abgeräumt werden können, für die ein entsprechendes Entgelt verrichtet wurde. Da wird einem schon schlecht, wenn man nur daran denkt.Doch zuerst warten gute Neuigkeiten: Denn schon bald, wahrscheinlich Mitte September, kommt endlich der längst überfällige 4-Spieler-Koop-Modus für die Kampagne von Halo Infinite – und der ist ganz sicher kostenlos, so wie das Spiel im Rahmen des Gamepass-Abos.