Halo-Infinite: Neue Roadmap veröffentlicht, Splitscreen-Koop gestrichen

Verzögerungen bei Halo Infinite



Der ursprünglich zum Launch vorgesehene Map-Editor Forge soll mit dem Winter-Update ebenfalls in eine offene Beta starten, die den Spielern erlauben wird, eigene Maps für den Online-Modus des Xbox-Shooters zu erstellen.





Wie angekündigt hat 343 Industries am 1. September eine neue Roadmap für Halo Infinite veröffentlicht. Fans des Shooters müssen sich in diesem Zusammenhang auf eine Enttäuschung gefasst machen: Der Splitscreen-Koop für die Kampagne wurde ersatzlos gestrichen.Die Entscheidung gegen den Splitscreen-Koop habe man getroffen, um die dort gebundenen Ressourcen für "neue Erfahrungen" einsetzen zu können. Was genau das bedeutet, erklären die Entwickler nicht.Die Roadmap hält neben dieser Enttäuschung allerdings noch weitere Informationen parat: So wird der Online-Koop für die Kampagne wohl mit dem Winter-Update ausgerollt, das am 8. November ausgerollt werden soll. Außerdem wird die Laufzeit der Seasons verlängert: Saison 2 soll bis zum 7. März 2023 laufen und neben einem frischen Battlepass auch neue Maps und Spielmodi mitbringen.