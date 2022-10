Halo Infinite: Langersehnter Koop-Modus erscheint in wenigen Wochen

Halo Infinite: Koop-Kampagne und mehr im Winterupdate

Neuer Battle Pass angekündigt

Monatelang haben Fans darauf gewartet, aber jetzt gibt es ein Licht am Ende des Tunnels: Der Koop-Modus zu Halo Infinite ist so gut wie fertig und steht vor dem Release.Dies gab Entwickler 343 Industries in einem ausführlichen Video und in einem Blogeintrag zum kommenden Winterupdate von Halo Infinite bekannt. Nach mehreren Verschiebungen können Spieler ab dem 8. November die Kampagne von Halo Infinite gemeinsam erleben.Bald ein Jahr nach Release erhält Halo Infinite endlich seinen Koop-Modus, bei dem bis zu vier Spieler gemeinsam die Kampagne erleben können, wenn auch nicht im Splitscreen . Dabei versprechen die Entwickler erneut, dass im Koop-Modus der Spielfortschritt zwischen allen Spielern geteilt wird.Während zum Beispiel in Dying Light 2 oder Far Cry 6 nur der Host Fortschritte in der Story erzielt, wird es in Halo Infinite anders sein. Jeder spiele quasi seinen eigenen Spielstand, wodurch man auch jederzeit vom Koop-Modus zurück in den Singleplayer-Modus wechseln könne und vice versa.Ist ein Spieler bereits weiter in der Kampagne, wird er zudem nicht von seinen Koop-Freunden ausgeschlossen. Stattdessen können einzelne Missionen nun auch wiederholt werden, wodurch niemand etwas verpasst.Neben dem Koop-Modus enthält das Winter-Update außerdem die Beta des Level-Editors "Forge". Interessierte Spieler können fortan eigene Maps erstellen und sich laut 343 Industries mit dem bislang umfangreichsten Editor der Spielereihe kreativ austoben.Neben den zwei neuen Modi gibt es im Winter-Update zu guter Letzt noch einen neuen Battle-Pass mit 30 Stufen, zwei neue Multiplayer-Events im Dezember und Januar und einen neuen Multiplayer-Modus namens Cover 1-Flag.Zusätzlich erhalten Spieler mit dem Neuerungen in Halo Infinite nun Erfahrungspunkte für absolvierte Matches. Das gesamte Update erscheint am 8. November sowohl für PC als auch für Xbox One und Xbox Series X | S.