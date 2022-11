Halo Infinite: Überarbeitetes Match XP-System kommt im Winter Update

Halo Infinite: Winter Update kommt mit überarbeitetem XP-System und mehr

Am Karrierefortschritt wird weiter gewerkelt

Im Zuge des bevorstehenden Winter-Updates von Halo Infinite überarbeitet 343 das bislang nicht wirklich beliebte Match XP-System. Schon länger ist bekannt, dass wir XP durch Spielen verdienen können sollen.Dabei soll das Match XP Beta-Feature Spieler belohnen, unabhängig davon, für welchen Spielmodus von Halo Infinite sie sich entscheiden. Nun gaben die Entwickler weitere Details zu der Überarbeitung bekannt.Mit dem Start des Winter Updates am 8. November soll die Leistung eines jeden einzelnen Spielers mit zusätzlichen Belohnungen, die ihr beispielsweise für einen Sieg eures Teams einstreichen könnt, honoriert werden. Die Entwickler wollen "die Werte für jede Belohnungskategorie überwachen und sie anpassen, wenn wir mit diesem neuen Modell vorankommen", heißt es von offizieller Seite aus. Aus diesem Grund beinhaltet das Feature auch den Beta-Zusatz in seinem Namen.Trotzdem soll es auch weiterhin möglich sein, durch das Abschließen von Herausforderungen einige der begehrten XP-Punkte zu verdienen. Die Herausforderungen selbst würden ihren Fokus allerdings künftig auf den "Weg zum Erwerb von Anpassungsgegenständen jede Woche durch die ultimative Belohnung" legen. Des Weiteren wird die Anzahl an Herausforderungen, die bis zur "Ultimate Challenge" nötig sind, auf zehn von ihnen reduziert.Generell sollen die Herausforderungen etwas "allgemeiner" werden, um Spieler nicht zu zwingen, sich für Modi anzumelden, an denen sie im Grunde gar kein Interesse haben, nur, um die Herausforderungen für den Battle Pass abzuschließen.So erklären die Entwickler: "Das Winter-Update wird den Beginn der Umstellung aller Herausforderungen auf Playlist-unabhängige Herausforderungen markieren" und bestätigten darüber hinaus, dass auch die Event-Challenges von der Änderung betroffen sein werden.Abschließend wurde auch noch das System des Karrierefortschrittes angesprochen. An diesem wird wohl weiterhin gearbeitet, allerdings will das Team von 343 weitere Informationen zu jenem erst in der Zukunft preisgeben. Das Winter Update stelle nur den "Anfang" von "umfassenderen Änderungen" dar, die an Halo Infinite vorgenommen werden sollen.Letztes aktuelles Video: Season 2Trailer Lone Wolfs