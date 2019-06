Gears 5: Flucht-Modus vorgestellt; Kait Diaz im Trailer; Termin benannt - 4Players.de

"Kampagne: Die Welt steht kurz vor dem Untergang. Der Schwarm hat die Roboterarmee der Koalition korrumpiert und erobert die Städte der Menschen. Als sich die Gefahr nähert, bricht Kait Diaz aus, um ihre Verbindung zum Feind aufzudecken und entdeckt die wahre Gefahr für Sera – sich selbst.

Gears 5 wird am 10. September 2019 für PC und Xbox One veröffentlicht. Käufer der Ultimate Edition dürfen am 6. September 2019 loslegen. Der Titel ist im Xbox Game Pass für PC und Konsole ebenfalls enthalten.Auf der E3 2019 stand der Spielmodus "Flucht" (Escape) im Mittelpunkt, der kooperativ mit drei Personen gespielt werden kann. "Ein neuer, aggressiver Koop-Modus mit hohem Einsatz und einem Selbstmordkommando aus drei Spielern, die zusammenarbeiten müssen, um feindliche Bienenstöcke von innen zu entfernen", heißt es von Microsoft.Insgesamt wird Gears 5 fünf Modi bieten: Kampagne, Flucht (Escape; Co-op für drei Spieler), Versus, Horde und Map Builder. Die Modi sollen in den nächsten Wochen ausführlicher vorgestellt werden.Im Mittelpunkt der Kampagne wird Kait Diaz stehen: "Die Welt steht kurz vor dem Untergang. Der Schwarm hat die Roboterarmee der Koalition korrumpiert und erobert die Städte der Menschen. Als sich die Gefahr nähert, bricht Kait Diaz aus, um ihre Verbindung zum Feind aufzudecken und entdeckt die wahre Gefahr für Sera - sich selbst. Kait wurde außerhalb der formellen Zuständigkeit der KOR geboren und aufgezogen. Ihre Mutter Reyna war Anführerin ihres isolierten Außenseiterdorfes. Doch Kait hat auch tiefe familiäre Bindungen zur KOR: Ihr verstorbener Vater war während der Pendulumkriege ein weithin bewunderter Oberstleutnant und ihr Onkel, Oscar, war in den frühen Jahren des Locust-Krieges ein hochdekorierter Frontlinien-Gear. Selbst nach ihrer Einführung in die KOR weiß niemand, wem gegenüber sie loyal ist, nicht einmal sie selbst. Kait hat niemandem von der Locust-Halskette erzählt, die ihre Mutter ihr vor ihrem Tod gegeben hat, und der Druck dieses Geheimnisses frisst sie innerlich auf. Diese Spannungen brodeln unter der Oberfläche, während die Gruppe den Schwarm bekämpft und von Kaits Vergangenheit erfährt."Microsoft: "Spielen Sie Gears 5 mit einer aktiven Xbox Game Pass-Mitgliedschaft oder bestellen Sie eine beliebige digitale Ausgabe von Gears 5 vor dem 16. September 2019 und erhalten Sie das Terminator Dark Fate Character Pack mit Sarah Connor und dem T-800 aus dem Film, der Vector Lancer Skin und 7 Tagen Boost. (Character-Pack und Skin erfordern Xbox Live Gold auf der Konsole, Mitgliedschaft separat erhältlich.)"Weitere Features: