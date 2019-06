Gears 5: Kein Season Pass, keine Gear Packs, kein Zufall im Ingame-Shop; neu: Tour of Duty - 4Players.de

All of Tour of Duty is entirely free. There is no premium version.



— TC Octus (@OctusTC) 20. Juni 2019

In Gears 5 wird es keinen Season Pass und gar keine Gear Packs geben. In Gears of War 4 gehörten Versus Booster Pack, Horde Booster Pack, Operations Pack und Elite Pack zu den Gear Packs, die sich mithilfe von Mikrotransaktionen kaufen ließen. Zusatzkarten (DLC Maps) werden in Gears 5 kostenlos angeboten (Matchmaking und Private Play). Alle Zusatzkäufe gegen Echtgeld sollen keine Zufallselemente umfassen. Man soll immer genau wissen, was man bei einem Kauf bekommt. Last but not least wird man sich im neuen Tour-of-Duty-System exklusive Inhalte erarbeiten können. Die Entwickler wollen auf die Spieler "gehört haben", heißt es.Die "Tour of Duty" wird in einem saisonalen Format stattfinden. Geboten werden Herausforderungen, saisonale Medaillen und ein Ranglistensystem, um individuelle Inhalte (einschließlich Charakterskins) freizuschalten. Der Weg zu den Items soll klar und eindeutig sein. Obgleich die "Tour of Duty" schwer an einen "Battle Pass" erinnert, wird es keine kostenpflichtige Version geben."Supply Drops" wird man durch das bloße Spielen von Gears 5 in jedem Mehrspieler-Modus erhalten können. Doppelte Karten werden automatisch verschrottet. Aus Schrott können neue Gegenstände hergestellt werden - oder es können Verbesserungen für die Charakter-Fertigkeiten freigeschaltet werden. "Supply Drops" und Inhalte aus "Supply Drops" können nicht gegen Echtgeld gekauft werden.Exklusive Anpassungsinhalte können mit der Premium-Währung "Iron" gekauft werden. "Iron" wird gegen Echtgeld gekauft. Bei jeder Tour of Duty wird man eine begrenzte Menge an "Iron" verdienen können. Es wird keine Dinge im Ingame-Shop geben, die den Echtgeldkäufern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werden (kein Pay-to-Win). "Booster", um den Fortschritt zu beschleunigen, wird es allerdings geben.Gears 5 wird am 10. September 2019 für PC und Xbox One veröffentlicht. Käufer der Ultimate Edition dürfen am 6. September 2019 loslegen. Der Titel ist im Xbox Game Pass für PC und Konsole ebenfalls enthalten.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Meet Fahz Cinematic