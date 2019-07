Gears 5: Gears of War wird eine rauchfreie Zone - 4Players.de

In Gears 5 wird man keine rauchenden Charaktere sehen. Laut Variety wird die Gears-of-War-Reihe fortan eine "rauchfreie" Zone sein. Die Entscheidung, sämtliche Referenzen des Rauchens zu entfernen, fiel, nachdem sich die "Truth Initiative" - eine gemeinnützige Organisation zur Bekämpfung des Tabakkonsums - an Turner Broadcasting bzw. Turner Sports Sales Digital and ELeague gewandt hatte. Turner hält die eSports-Übertragungsrechte an dem Titel.Rod Fergusson (Studioleiter bei The Coalition): "Ich habe die verheerenden Auswirkungen des Rauchens aus erster Hand gesehen. Es war mir schon immer wichtig, das Rauchen nicht als erzählerisches Mittel zu verwenden, weshalb wir die bewusste Entscheidung getroffen haben, das Rauchen in Gears 5 und im gesamten Universum von Gears of War nicht zu propagieren oder zu verherrlichen". Laut einem Vertreter von Xbox Games Studio wurde die Entscheidung ausschließlich von The Coalition getroffen.Frühere Gears-of-War-Titel enthielten gelegentliche Szenen mit Tabakgebrauch, in denen bestimmte Charaktere Zigaretten oder Zigarren in der Hand hielten. Die Entfernung von Tabakdarstellungen in Gears 5 ist seit Monaten in Arbeit, sagte Seth Ladetsky, Senior VP bei Turner Broadcasting System."Inmitten des allgegenwärtigen Wiederauftauchens von verherrlichenden Raucherbildern in der Popkultur empfehlen wir [The Coalition], dass sie das Rauchen aus Gears 5 entfernen (...)", sagte Robin Koval, CEO und Präsident der Truth Initiative. "Wir sind zuversichtlich, dass diese Entscheidung andere Spieleentwickler und [Veranstalter von] Streaming-Turnieren ermutigen wird, diesem Beispiel zu folgen und das Spielerlebnis zu verbessern, indem sie es tabakfrei gestalten."Gears 5 wird am 10. September 2019 für PC und Xbox One veröffentlicht. Käufer der Ultimate Edition dürfen am 6. September 2019 loslegen. Der Titel ist im Xbox Game Pass für PC und Konsole ebenfalls enthalten.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Meet Fahz Cinematic