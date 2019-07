Gears 5: Welche Modi unterstützen Cross-Plattform-Play zwischen PC und Xbox One? - 4Players.de

Schon bei Gears of War 4 erlaubten Microsoft und The Coalition das Zusammenspiel zwischen Nutzern zwischen PC sowie Xbox One. Gegenüber Gamespot hat Multiplayer Director Ryan Cleven jetzt bestätigt, dass man auch bei Gears 5 weiter auf eine Unterstützung zwischen Cross-Plattform-Play setzen wird. Er geht sogar ins Detail und nennt die Modi, in denen PC-Spieler und Konsolen-Besitzer zusammen spielen können.Neben den Versus-Partien im Mehrspieler-Modus unterstützen auch der neue Escape-Modus für drei Spieler, der Horde-Modus für bis zu fünf Spieler sowie die Kampagne für bis zu drei Spieler das plattformübergreifende Spielen.Da PC-Spieler mit Maus und Tastatur vor allem in kompetitiven Partien einen Vorteil haben können, wird es zumindest in gewerteten Mehrspieler-Matches möglich sein, sie bei der Suche als mögliche Gegner zu sperren, wenn man selbst an der Xbox One spielt.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Meet Fahz Cinematic