Gears 5: Zweiter Tech Test für alle Xbox-Game-Pass-Nutzer steht an - 4Players.de

"Boot Camp: Das Boot Camp ist die perfekte Möglichkeit, Deine Fähigkeiten zu testen und neue Mechaniken zu erlernen. Boot Camp führt Dich durch alle Grundlagen - von der Cover-Bewegung bis hin zum Nahkampf.

Arcade: Arcade ist eine brandneue Art des Versus-Erlebnisses und bietet jedem Spieler ein zugängliches Spielprinzip. Arcade wurde als ultimativer Ein- und Ausstiegsmodus konzipiert und etabliert Heldencharaktere wie Kait und Marcus mit eigenen Fähigkeiten und Waffen-Upgrades in Gears 5 Versus.

King of the Hill: Die klassische King of the Hill-Action ist in Gears 5 wieder in vollem Gange und bietet den bewährten Kampf um die Vorherrschaft.

Escalation: Wenn Du auf der Suche nach dem ultimativen Wettkampferlebnis von Gears 5 bist, bietet Escalation ein spannendes Szenario, das dir individuelle Fähigkeiten, Teamarbeit und strategisches Vorgehen abverlangt."

Am Freitag startet der zweite Gears 5 Tech Test. Diesmal dürfen vier Versus-Modi angespielt werden. Der Versus Tech Test ist vom 26. Juli bis 28. Juli 2019 verfügbar und beginnt jeweils um 19:00 Uhr (Änderungen vorbehalten)."Wie kommt man in den Gears 5 Tech Test? Spielst Du Gears 5 bereits vorab, stellst Dich Deinen Kontrahenten und hilfst uns, die Zukunft des Versus-Multiplayers zu formen. Alle Xbox Game Pass-Mitglieder haben direkten Zugang zum Tech Test. Hierfür lädst Du Dir ab sofort die Gears 5 Tech Test-App auf Windows 10 PC oder Xbox One herunter", schreibt Microsoft.Verfügbare Spielmodi:Letztes aktuelles Video: E3 2019 Meet Fahz Cinematic