Gears 5: Wird ungeschnitten in Deutschland erscheinen; Entwicklung abgeschlossen - 4Players.de

The Coalition hat die Entwicklung von Gears 5 für PC und Xbox One abgeschlossen. Das Spiel hat damit den Gold-Status erreicht. In Deutschland erscheint es ungeschnitten und mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe). Es wird am 10. September 2019 für PC, Xbox One und im Xbox Game Pass veröffentlicht. Der Early Access beginnt am 6. September 2019 für Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder und Käufer der Gears 5 Ultimate Edition."Wir sind unfassbar stolz auf das, was das Team von The Coalition erreicht hat", sagt Matt Booty, Corporate Vice President von Xbox Game Studios. "Es ist mit fünf spannenden Modi und der bisher vielschichtigsten Kampagne nicht nur das größte Gears aller Zeiten - dank 4K HDR Gameplay mit 60 Bildern pro Sekunde auf Xbox One X, Cross Play auf Xbox und Windows 10 und über 20 barrierefreien Features wie der Adaptive Controller Unterstützung ist es auch der technisch raffinierteste Teil der Reihe. Dank der Verfügbarkeit im Xbox Game Pass pünktlich zum Release am 10. September freuen wir uns darauf, mehr Spieler denn je im Gears-Universum willkommen zu heißen."In der Inside-Xbox-Folge am 19. August um 17:00 Uhr soll der Horde-Modus präsentiert werden. Bei der gamescom: Opening Night Live (ab 20:00 Uhr) wird dann die Kampagne gezeigt.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Meet Fahz Cinematic