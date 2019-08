Gears 5: Videos zeigen Escape-Modus und Karten-Editor - 4Players.de

Microsoft und The Coalition stellen den Escape-Modus (kooperativ für drei Spieler) und den Karten-Editor für eben diese Spielvariante in den folgenden Videos näher vor.Über den Escape-Modus: Kaum ist die verheerende Bombe im Herzen des Bienenstocks platziert und scharf gemacht, tritt das schwer bewaffnete Dreierteam die Flucht an, um mit vereinten Kräften den Ausgang zu erreichen, bevor es von der Giftwolke eingeholt wird. Dumm nur, dass sich dem Trio ein regelrechter Schwarm voller Monster in den Weg stellt, um den erfolgreichen Abschluss der Mission zu verhindern und sie mit ins Verderben zu stürzen. Um diesem Schicksal zu entrinnen, ist vor allem gutes Teamwork der Schlüssel, denn die drei klassenbasierten Charaktere verfügen über individuelle Fähigkeiten, die sich wunderbar ergänzen ( zur Vorschau ).Gears 5 erscheint ungeschnitten und mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe). Es wird am 10. September 2019 für PC, Xbox One und im Xbox Game Pass veröffentlicht. Der Early Access beginnt am 6. September 2019 für Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder und Käufer der Gears 5 Ultimate Edition.