Gears 5: Video zeigt den Horde-Modus - 4Players.de

Microsoft und The Coalition haben im Vorfeld der gamescom 2019 ein neues Video zu Gears 5 veröffentlicht, in dem sie den kooperativen Horde-Modus vorstellen:Letztes aktuelles Video: Horde TrailerWährend der gamescom Opening Night live soll dann der Story-Modus präsentiert werden. Gears 5 erscheint ungeschnitten und mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe). Es wird am 9. September 2019 für PC, Xbox One und im Xbox Game Pass veröffentlicht. Der Early Access beginnt am 5. September 2019 für Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder und Käufer der Gears 5 Ultimate Edition.