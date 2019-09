Gears 5: Releasetermin-Durcheinander, Ultra-HD-Texturen und Video-Lawine inkl. Kampagnen-Spielszenen - 4Players.de

Gears 5 für PC und Xbox One steht in den Startlöchern. Der Early Access beginnt am 6. September 2019 für Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder und Käufer der Gears 5 Ultimate Edition. Die normale Edition wird am 10. September 2019 via Steam, Microsoft Store und Xbox Store veröffentlicht. Spieler der PC-Fassung können ein separat erhältliches, kostenloses Ultra-HD-Texturpaket runterladen ( Steam ). So lauten jedenfalls die Releasetermine, die in den Pressemitteilungen von Microsoft genannt werden. Im Microsoft Store werden hingegen andere Daten genannt. Demnach soll die Ultimate Edition am 5. September 2019 um 21 Uhr verfügbar sein. Die Standard Edition wird am 9. September 2019 um 21 Uhr freigeschaltet. Gears 5 erscheint ungeschnitten und mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe).Passend zum Verkaufsstart haben The Coalition und die Xbox Game Studios eine Reihe von Videos veröffentlicht. So gibt zum Beispiel der Launch-Trailer einen Ausblick auf die unterschiedlichen Spielmodi: Story-Kampagne (kooperativ spielbar), Escape-Modus (Koop-Modus für drei Spieler), Versus (Spieler-gegen-Spieler-Multiplayer), Horde-Modus mit Heldenfähigkeiten sowie Verteidigungsanlagen und den Karten-Editor.Außerdem haben die Entwickler ein über 15 Minuten langes Spielszenen-Video aus dem zweiten Akt der Story-Kampagne (Vorsicht: Spoilergefahr!) veröffentlicht . Darüber hinaus feiert Dave Bautista am 15. September seine Gears-Premiere als Batista.Last but not least gibt der letzte Trailer einen Überblick über die zum Verkaufsstart enthaltenen Karten für Esacpe, Horde und Versus.